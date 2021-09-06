صحة الغربية: توزيع أطباء الزمالة على المستشفيات العامة بالمحافظة

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المديرية تبحث سبل الاستفادة من خبرات أطباء الزمالة المصرية بتوزيعهم على مواقع العمل والاستفادة من خبراتهم في المستشفيات.

مديرية الصحة بالغربية: تدشين دورات تدريبية لأطباء الزمالة وتحسين الخدمات العلاجية

جاء ذلك في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني ضمن نظام البرامج التدريبية للزمالة المصري وتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأشار وكيل وزارة الصحة أنه يتم تطبيق البرنامج التدريبي، ضمن البرامج التدريبية للزمالة المصرية لسد أي عجز في مستشفيات عزل مصابي فيروس كورونا ومستشفيات الحميات والصدر، بالإضافة إلى المستشفيات المركزية، على مستوى محافظات الجمهورية، حيث سيتم تكليفهم على نظام عمل دوري في تلك المستشفيات.

تطوير التعليم الطبي المهني

وكشف وكيل وزارة الصحة أن الدور الكبير لمنظومة التعليم الطبي المهني تساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية بمصر، كما أشار إلى الاستفادة من خبرات هؤلاء الأطباء والتغلب على أي عجز أو نقص في القوى البشرية علي مستوى كافة المستشفيات العامة والمتخصصة خلال الفترة المقبلة لضمان تحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين .

وأعطي وكيل وزارة الصحة بالغربية تعليماته إلي الدكتور هشام شيحة مدير الطب العلاجي بضرورة التنسيق الكامل مع مديري المستشفيات والإدارات الصحية لرفع حالة الطوارىء وإلغاء كافة إجازات الطواقم الطبية والعلاجية لمواجهه الموجة الرابعة من فيروس كورونا وتأمين أرواح وحياة المواطنين .