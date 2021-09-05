تعرف على كليات المرحلة الثالثة علمي 2021

يعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الإثنين الموافق 6 سبتمبر، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية، والحدود الدنيا لتنسيق كليات المرحلة الثالثة علمي 2021، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده غدا بمبنى التعليم الخاص التابع للوزارة بمنطقة التجمع الخامس، بحضور السيد عطا المشرف علي التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كليات المرحلة الثالثة علمي 2021

ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي الأماكن الشاغرة لكليات المرحلة الثالثة علمي 2021، بجانب الإعلان عن تفاصيل انطلاق المرحلة وموعدها المقرر أن تبدأ فيه بجانب الإعلان عن الاستعدادت والإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإتاحة فرص التعليم لجميع الطلاب وفقا لقدراتهم وإمكانياتهم العلمية بجانب البرامج التي اتخذتها الجامعات لتذليل كافة العقبات امام الطلاب، خلال مراحل الدراسة.

الأماكن الشاغرة بالكليات

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيكشف خلال المؤتمر الصحفي غدا، الأعداد المقرر قبولها لكليات المرحلة الثالثة علمي 2021 لتنسيق الجامعات الحكومية، موضحة أن هناك عدد من الأماكن ستكون متوفرة بعدد من الكليات لطلاب الشعبة العلمية لطلاب تنسبق المرحلة الثالثة 2021، مثل الحقوق والآداب «انتساب»، وخدمة اجتماعية «انتظام وانتساب»، والتربية الرياضية، مؤكدة على أنه جرى الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022، والاستعداد لتطبيق نظام الدراسة بالساعات المعتمدة.

وتواصل الجامعات الخاصة والاهلية، تلقي رغبات الطلاب، من خلال التنسيق الإلكتروني، بصورة إلكترونية مطلقة، لا يحدث فيها تدخل بشري، حيث يوزع الحاسب الآلي الطلاب وفقًا للرغبات التي وضعوها في التنسيق، وهناك نوعين من المنح، منها منح الجامعات الأهلية وتقدمها الحكومة وتدفع قيمتها، أما الجامعات الخاصة فهي منح تقدم لغير القادرين من المتفوقين، والجامعة لديها إمكانية أن تقدم منحًا لـ5% من المتفوقين ضمن صفوفها.