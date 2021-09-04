هل الطب البيطري له مستقبل؟.. تعرّف على مجالات عمله

يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع الجاري نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، وكذلك الكشف عن الحدود الدنيا للكليات الحكومية بالمرحلة الثانية المتبقية من المرحلة الأولى، للشعبة العلمية علوم والعلمية رياضة والشعبة الأدبية، ويبحث الطلاب الحاصلون على أقل من 88.4% والذين لديهم فرصة للالتحاق بكليات الطب البيطري بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة عبر محركات البحث جوجل عن جملة: هل الطب البيطري له مستقبل؟ وهو التساؤل الذي يجيب عنه الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات، والذي كشف أبرز المجالات التي يمكن للحاصلين على بكارليوس الطب البيطري الالتحاق بها.

طبيب بيطري

وقال بيومي في إجابته على سؤال «هل الطب البيطري له مستقبل؟»، إن لكليات الطب البيطري العديد من التخصصات والمجلات التي يمكن العمل بها بعد التخرج مباشرة خلال سنوات الدراسة، أبرزها الاستمرار في العمل بالقطاع الأكاديمي بالجامعات الحكومية أو الخاصة والأهلية، أو العمل ​كطبيب بيطري عام في أحد المستشفيات البيطرية أو الوحدات، بجانب العمل في المحاجر والمستشفيات البيطرية أو العمل في مجال الإشراف والمراقبة على الرعاية التناسلية للحيوانات بمختلف أنواعها، بجانب العمل كمشرفي جودة وخطوط إنتاج بمختلف المؤسسات.

منوب مبيعات ومراقب جودة

وتابع رئيس جامعة السادات، في سياق إجابته عن سؤال «هل الطب البيطري له مستقبل؟»، بأنه يمكن لخريج كليات الطب البيطري العمل في مخابز ومصانع المتخصصة في صناعة الأدوية البيطرية بمختلف أنواعها وكذلك العمل كمندوب مبيعات لشركات ومراكز الدوية وصناعتها المختلفة، أو العمل في مجال البحث العلمي والابتكار المتعلق بالوحدات البيطرية أو السعي نحو فتح عيادات بيطرية لمعالجة المواشي.

وأضاف أن الدراسة بكلية الطب البيطري في جامعة السادات ستنطلق 9 أكتوبر المقبل، مع التوسع في تطبيق الساعات المعتمدة والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».