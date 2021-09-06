المنيا تستقبل قافلة «أبواب الخير» لدعم الأولى بالرعاية

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قافلة «أبواب الخير»، اليوم والتي تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وينفذها صندوق تحيا مصر، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، تزامنا مع اليوم العالمي للخير وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ودكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، واللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا، وأحمد عبدالحافظ منسق الصندوق، وعدد من ممثلي الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للارتقاء بحياة المواطن المصري

وقال المحافظ، في بيان صحفي، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للارتقاء بحياة المواطن المصري، واستكمالا لمسيرة النمو التي تضمن حياة كريمة للمواطنين، وانطلاقا من استراتيجية صندوق تحيا مصر لتدعيم الشراكة مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية لتوزيع مساعدات القافلة للفئات المستحقة والمستهدفة وتوحيد جهود العمل المجتمعي.

وتفقد محافظ المنيا، القافلة التي تضم 36 شاحنة ، تشمل 72 ألف كرتونة مواد غذائية و25 ألف قطعة ملابس، ومستلزمات الزواج لـ40 فتاة من الأولى بالرعاية، وذلك ضمن مبادرتي «بالهنا والشفا ودكان الفرحة»، كما تضم القافلة 54 حضانة بمشتملاتها وحضانة متنقلة، و42 جهاز للعلاج بالضوء و15 جهاز إفاقة و6 أجهزة لقياس الصفراء و21 جهاز ضغط المجري الهوائي و21 جهاز تنفس صناعي و24 سرير للرضع و66 ماكينة ضخ للسوائل و54 ماكينة سحب السوائل وعدد 5 ماكينات غسيل كلوي و25 كرسي للغسيل الكلوي وذلك ضمن مبادرتي يوم جديد وكلنا جنبك.

محافظ المنيا يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

ووجّه محافظ المنيا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم على تحقيق الرعاية الكاملة لجميع فئات المجتمع، والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية، وتحقيق سبل الحياة الكريمة التي تتم في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن الدولة المصرية تشهد أزهى عصورها ، وتخطو بخطوات ثابتة نحو التنمية والازدهار، كما أشاد المحافظ بالمبادرات التي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأولي بالرعاية في كافة القري والنجوع وتوفير حياة كريمة لهم.