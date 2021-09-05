«مصر الخير»: صندوق تحيا مصر وجه رسالة قوية للعالم 

قالت المهندسة أمل مبدى، المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن القافلة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، شئ مشرف وستصل لـ27 محافظة مصرية بعدد كبير من القرى، و500 جمعية قاعدية و18 جمعية كبرى، «وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كلهم معانا، وفخورين أننا عندنا رئيس زي الرئيس السيسي، ربنا يكون في عونه داخل في تفاصيل التفاصيل».

وأضافت «مبدى»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن مثلث التنمية حول العالم يتضمن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والحكومة، «النهاردة كانت الصورة والمثلث مكتمل بجميع أضلاعة، ولو حولناه كمربع هيكون وجود وسائل الإعلام لنقل مثل تلك الأحداث الهامة».

«مصر الخير»: صندوق تحيا مصر وجه رسالة قوية للمجتمع المصري والعالم

وأوضحت أن صندوق تحيا مصر وجه رسالة قوية للمجتمع المصري والعالم كله بأن منظمات المجتمع المدني في مصر لا يتنافسون، ولكنهم يتكاملوا مع بعضهم البعض لكي يحصل المواطن على خدمة جيدة، «كلنا موجودين مع مصر عشان صالح المواطن المصري، والقافلة بتاعة النهاردة فيها مليون كرتونة وعدد كبير جدا من الملابس والحضانات وأجهزة الغسيل الكلوى».

أمل مبدى: «السيسي بيفكر في كل صغيرة وكبيرة»

وأكدت أن مبادرات الرئيس السيسي في كل القطاعات كقطاع الصحة والإسكان وغيرها من المبادرات جميعها تؤدى إلى تقدم مصر وتقديم راحة أكبر للمواطن المصري، «والله وليس نفاقًا أو رياء، إحنا محظوظين أننا لينا رئيس زي الرئيس السيسي بيفكر في كل صغيرة وكبيرة وكل حاجة تهم المواطن».

وتابعت: «آخر زيارة لينا النهاردة في العاصمة الإدارية تؤكد بأن البلد بتنمو ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك والصورة لا تخطئ، وأتمنى نحن كمنظمات المجتمع المدني بدل ما نطلع مليون كرتونة نطلع 3 أو 4 مليون كرتونه لأهالينا».