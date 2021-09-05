«الحديدي»: صندوق تحيا مصر يُمثل ذراع الدولة الخيري ويخضع لإشراف الرئيس

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر قافلة مساعدات إنسانية، خلال احتفالية «أبواب الخير»، موضحة أن الرئيس السيسي أطلق اليوم أكبر قافلة إنسانية تستهدف مساعدة 5 مليون أسرة، كما وجه رسالة طمأنة للمتبرعين في «تحيا مصر» والذي يُمثل ذراع الدولة الخيري والمعاون لها، بأن الصندوق وأمواله تحت إشرافه المباشر.

«الحديدي»: تصريحات السيسي عن «تحيا مصر» رسالة اطمئنان في الصندوق

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن تصريحات الرئيس السيسي اليوم تُعد رسالة لكل الشعب المصري بالاطمئنان على وصول تبرعاتهم ومساهماتهم، إذ أن الصندوق يُمثل ذراع الدولة الخيري، ويخضع لإشراف الرئيس مباشرة، والذي يُتابع كل مليم يُنفق فيه، وهو أمر يمنح للجميع الثقة في هذا الصندوق المهم تحت إشراف السيسي.

شهادتي في «تحيا مصر» مجروحة

وأوضحت الإعلامية، أنها إذا قالت شهادة حق في صندوق «تحيا مصر» ستكون شهادتها مجروحة، كونها من الراعي الأول الذي دّعم هذا الصندوق إدراكًا منها لأهميته منذ إنشاؤه، إذ جرى تدشينه بعد ثورة 30 يونيو المجيدة مباشرة من أجل دعم الاقتصاد المصري بكل الطرق، والذي كان وقتها يعاني الاقتصاد المصري من ويلات كثيرة.

صندوق تحيا مصر يستحق دعم كل المصريين

وأكدت «الحديدي» أن شهادتها في حق هذا الصندوق بشكل رئيسي أننا كمواطنين عندما نساهم في صندوق «تحيا مصر» نعلم أن تلك الأموال تذهب إلى مستحقيها، وأنها تُساعد حقًا في كافة القطاعات سواء دعم مرض أو ملف العشوائيات أو حياة كريمة، والذي يمثل المشروع الأهم في مصر الحديثة، «اعتقد أن هذا الصندوق وبحق يستحق دعم المصريين».