«ماكو» يقتنص صدارة الإيرادات لليوم الخامس على التوالي

اقتنص فيلم «ماكو» صدارة إيرادات الأفلام التي تعرض حالياً بالسينمات، ونجح في الحفاظ على المركز الأول لليوم الخامس على التوالي منذ بداية عرضه يوم الأربعاء الماضي وحتى الآن.

وحقق فيلم «ماكو» أمس الأحد 715 ألفًا و139 جنيهاً متقدماً بفارق كبير على فيلم «الإنس والنمس» أقرب المنافسين له، فيما حقق يوم السبت الماضي 963 ألفًا و156 جنيهًا.

وكان فيلم «ماكو» قد حقق يوم الجمعة الماضي، مليون ونصف المليون جنيه، بينما حقق يوم الخميس الماضي إيرادات قدرها مليون و55 ألف جنيه، فيما حقق يوم الأربعاء الماضي إيرادات قدرها 547 ألف جنيه، ليقترب إجمالي الإيرادات التي حققها في 5 أيام من 5 مليون جنيه.

وكان صناع فيلم «ماكو» قد نظموا يوم الثلاثاء الماضي عرض خاص بإحدى السينما بمنطقة التجمع الخامس، بحضور فريق عمل الفيلم وسط حضور إعلامي وصحفي مكثف.

يُشار إلى أنَّ الاعلان الرسمي لفيلم «ماكو» كان قد تخطى حاجز الـ7 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد طرحه بعدة أيا.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم ماكو قد سبق وطرحت الأفيش الدعائي للفيلم، حيث تصدرته صورة قرش مفترس، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الافيشات المبدئية للفيلم والتي تصدّرها النجوم المشاركون في البطولة.

وفي سياق متصل بدأ عرض فيلم ماكو جماهيرياً يوم الأربعاء بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا ، حيث بدأ الاعداد للفيلم منذ حوالي أربع سنوات.

أبطال وأحداث فيلم ماكو

وتدور أحداثه عند العبارة «سالم إكسبريس» الغارقة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الافلام العالمية الشهيرة.

الفيلم إنتاج «بيراميدز» للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، واخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، وإشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي.