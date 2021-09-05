تعرف على كليات المرحلة الثالثة علمي رياضة 2021

يكشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدا، خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده بمركز التعليم الخاص، التابع للوزارة بمنطقة التجمع الخامس، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، وكذلك الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بجميع شعبها العلمية والأدبية، بالإضافة إلى الكشف عن الحد الأدنى لتنسيق كليات المرحلة الثالثة علمي رياضة 2021 المتاحة، وموعد انطلاقها، بجانب الإعلان عن موعد تنسيق تقليل الاغتراب 2021 لتنسيق المرحلة الأولى 2021 وتنسيق المرحلة الثانية 2021.

تفاصيل كليات المرحلة الثالثة علمي رياضة 2021

ومن المقرر أن يكشف وزير التعليم العالي غدا، عن الأماكن الشاغرة لكليات المرحلة الثالثة علمي رياضة 2021، ووفقا لرغبات الطلاب تشير التوقعات إلى وجود أماكن بعدد من الكليات ككليات خدمة اجتماعية وآداب انتساب وحقوق، بجانب عدد من المعاهد التي تقبل الشعبة، كما أنه من المقرر أن يحدد وزير التعليم العالي الحد الأدنى لشعبة علمي رياضة.

مصادر لـ«الوطن»: 100 ألف مكان شاغر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021

وفي إطار متابعة مؤشرات وجود أماكن بكليات المرحلة الثالثة علمي رياضة 2021، ولباقي الشعب، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيكون هناك مايقرب من 100 ألف مكان شاغر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالجامعات الحكومية، موضحا أن المؤتمر سيشمل الإعلان عن كافة التفاصيل للكليات، وكذلك دور وزارة التعليم العالي في توفير مناخ تعليمي متميز يعتمد على مبدأ الإتاحة لجميع الطلاب بمختلف الشعب، وكذلك استعدادات الجامعات لاستقبال طلاب الثانوية العامة المرشحين من مكتب التنسيق للجامعات العام الجديد.

وتعلن غدا وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد 2021، في ظل إعلان الوزارة أنه لم يصلها أي شكاوى من قبَل الطلاب أثناء تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات.