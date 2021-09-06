غياب تام للفنانين في جنازة الفنان سمير الملا

انتهت مراسم جنازة الفنان الدكتور سمير الملا، قبل قليل، من مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وشهدت جنازة سمير الملا، غياب تام للفنانين، فيما حضر عدد كبير من أصدقائه بالمجال الطبي، والذين حرصوا على وداعه الأخير، قبل أنّ يوارى الثرى بمقابر العائلة بطريق الواحات.

ويُعد سمير الملا، من أشهر الأطباء الذين شاركوا بالأعمال الفنية في أعمال مهمة مثل «رأفت الهجان»، و«دموع في عيون وقحة» و«السيد كاف»، و«محمود المصري»، وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل «صاحب السعادة» للفنان عادل إمام، و«مبروك جالك ولد»، و«الفرار من الحب» و«اغتيال شمس»، ومن أفلامه «الإرهاب»، و«قشر البندق» و«التوربيني».

ونعى الفنان أحمد فلوكس، الفنان والدكتور سمير الملا، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: «الله يرحمك يا دكتور سمير ويصبر ولادك وبناتك، اتربيت في بيتك وكنت أعشق روحك الطيبة المرحة، الله يرحمك، الطبيب الإنسان».

وتابع أحمد فلوكس قائلًا: «دكتور سمير الملا، دمث الخلق، غزير العلم، وأحد أهم أطباء المخ والأعصاب بمصر، والذي لم يلق الصيت الوافر من شهرة علمه، قدر معرفة الكثيرين له ببعض الأدوار الصغيرة على شاشة التلفزيون والسينما، والتي كانت دائما ما تحمل طابع الابتسامة الراقية الهادئة كروحه».