بنتلي تصدر أحدث تقنيات الترفيه في طرازين «فلاينج سبير وبنتايجا»

تقدم بنتلي نظام ترفيه جديد للمقاعد الخلفية لكل من فلاينج سبير وبنتايجا ويعتبر أحدث التقنيات المتصلة في هذه الفئة والمتوفر بالفعل في الطرازين.

ويسمح مفهوم «أحضر جهازك الخاص» للعملاء ببث المحتوى بسهولة من هاتفهم الذكي أو جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي الخاص بهم مباشرة إلى نظام Bentley Rear Entertainment بأقل جهد ودون الحاجة إلى الاتصال عن طريق الكابل.

تتضمن تجربة الترفيه الغامرة بشكل استثنائي شاشتين عاليتي الوضوح مقاس 10.1 بوصة مثبتتين في الجزء الخلفي من المقاعد الأمامية.

الأجهزة اللوحية قابلة للإزالة أيضًا وتستخدم رسومات فائقة الوضوح بدقة تصل إلى 1920 × 1080 بكسل، ما يوفر مرئيات مثالية أثناء التنقل.

تجربة الترفيه الغامرة بشكل شاشتين عالي الجودة مقاس 10.1 بوصة مثبتتين في الجزء الخلفي من المقاعد الأمامية، أفضل الحلول الترفيهية التي تقدمها شركة بنتلي.

وتجهزت الشاشتين اللتين يمكن إزالتهما بمنفذ HDMI، والذي يسمح باستخدام أجهزة الوسائط أو وحدة تحكم الألعاب، ويوفر منفذ USB من النوع C الأحدث نقطة شحن ملائمة للأجهزة المحمولة للعملاء، بالإضافة إلى النسخ الاحتياطي لتحديثات البرامج، يتوفر أيضًا مقبس سماعة رأس كبديل لاتصال البلوتوث.

الشاشات عالية الدقة حساسة للمس، لذا فإن وظائف مثل مستوى الصوت والسطوع واختيار المصدر ودليل المستخدم سهل التشغيل بنقرة الإصبع.

وتعتبر بنتلي موتورز هي العلامة التجارية الأكثر رواجًا للسيارات الفاخرة في العالم، والمقر الرئيسي للشركة في «كرو» هو موطن لجميع عملياتها بما في ذلك التصميم والبحث والتطوير والهندسة والإنتاج لخطوط الطراز الثلاثة للشركة، كونتيننتال، وفلاينج سبور، وبنتايجا.

وتجمع بين الحرفية الدقيقة، باستخدام المهارات التي توارثتها الأجيال، إلى جانب الخبرة الهندسية والتكنولوجيا المتطورة.