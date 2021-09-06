وفاة «لمياء» ابنة عم طالبة بني سويف الغارقة: «هامشي مع منة بتجيلي في الأحلام» (فيديو)

«هامشي مع منة بتجيلي في الأحلام».. كانت هذه آخر كلمات «لمياء معوض رجب»، بقرية أطواب بمحافظة بني سويف، قبل وفاتها، حزنًا على ابنة عمها «منة»، الغارقة في نهر النيل منذ 6 أيام ولم يتم العثور على جثتها إلى الآن، الأمر الذي زاد من حزن الأسرة ليصبح الحزن حزنين على فراق اثنين من العائلة.

حزن أسرة «لمياء» بعد وفاتها

وقالت الأسرة في بث مباشر على صفحة «الوطن»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن «لمياء» توفيت حزنا على فراق ابنة عمها رحمة الله عليها.

وقال خال «لمياء»، إنه بعد غرق ابنة عمها في نهر النيل تأثرت بها جدا، ومع عدم العثور على الجثة، تأثرت وبدأ الحزن يتمكن منها، حتى أصبحت تحلم بها أثناء خلودها للنوم: «بعد يومين ظهر التعب عليها وامتنعت عن الأكل ثم علقنا لها محاليل من قبل طبيب خاص، وذهبنا بها بعد ذلك إلى المستشفى ثم توفيت ليلة أمس».

«لمياء» توفيت بعد 5 أشهر من زواجها حزنا على فراق ابنة عمها

وأضافت خالة الفتاة، إن «لمياء»، متزوجة منذ 5 أشهر، وكانت تربطها بـ«منة»، علاقة أخوة وصداقة وحب فوق الوصف: «ىخر 24 ساعة قبل وفاتها كانت حالتها صعبة بحكم كوني كنت بجوارها، وكنت أحاول اقناعها لتناول الأكل وكانت ترفض وتقول أنا عايزة منة عايز أروحلها هي بتجيني في المنام ليه مطلعتش من النيل إلى الآن،حتى فارقت الحياة ليلة أمس».

واستكمل حسين معوض رجب، شقيق «لمياء»: «شقيقتى حلمت بمنة بعد وفاتها وأنها مسكت يدها فى الحلم وأعطتها جنيهان وقالت لها أنا مستنياكى وفعلا أختى قامت من النوم وسألتنى هل منة خرجت من النيل قلت لها لسه وحكت لى على الحلم وتركتها وذهبت إلى النيل فى المكان الذى سقطت فيه وجاء لى تليفون من شقيقى يقول لى اختك ماتت».

كانت قرية أطواب بمركز الواسطى في بني سويف، شهدت وفاة ابنة عم طالبة غرقت في نيل بني سويف تدعى «منه حسين رجب»، يوم الثلاثاء الماضي، نظرًا لتعلقهما الشديد ببعضهما بحسب تأكيدات الأسرة، وجرى تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري وأسرة الطالبة الغارقة البحث عن جثمانها بالتعاون مع عدد من المنقذين المتطوعين، لليوم السادس على التوالي، وتبين بحسب أسرة «منة»، أنه أثناء عودة ابنتهم الطالبة من درس خصوصي بمنطقة طراد النيل بالواسطى انزلقت قدماها، وسقطت في مياه النيل ولم تتمكن من الخروج وغرقت وإلى الآن لم يتم العثور عليها.