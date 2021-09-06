محافظ الشرقية يتابع أعمال وحدة التدخل السريع لرفع 33860 طن قمامة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال وحدة التدخل السريع بالديوان العام لإزالة ورفع 33860 طن قمامة من مراكز «بلبيس - الزقازيق - مشتول السوق - الإبراهيمية - ههيا - أبوحماد – فاقوس»، خلال شهر أغسطس الماضى.

رفع أطنان قمامة من أرض مهرجان الخيول

وفي هذا الإطار أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، أن الوحدة رفعت 840 طن «ردش» بواقع 42 نقلة من أرض مهرجان الخيول بمركز بلبيس بالإضافة لرفع 660 طن قمامة من مقلب الغار وتسوية 940 طن «ردش»، بأرض سوق الثلاثاء بالإضافة لرفع وتسويه 4760 طن «ردش»، لتجهيز المحور المرورى الجديد بتقسيم المعلمين بمركز الزقازيق بإجمالى 6360 قمامة.

النقطة الوسيطة بههيا

وتضكمنت الجهود رفع 1060 طن قمامة بواقع 53 نقلة من النقطة الوسيطة بمركز ههيا فضلاً عن رفع 480 طنا من القمامة من مركز أبوحماد و620 طن من النقطة الوسيطة بمركز فاقوس لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة بالإضافة لردم أرض الموقف الجديد بمركز بلبيس باستخدام 5 معدات.

حملات مكثفة للحد من بؤر القمامة

وأكد محافظ الشرقية استمرار شن الحملات المكثفة لرفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة، للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.