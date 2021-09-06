توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار خفيفة وسحب منخفضة صباحا تلطف الأجواء

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، وذلك خلال الفترة من يوم غد الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر، وحتى الخميس الموافق 9 من الشهر ذاته.

ويقول خبراء الأرصاد إنّه من المتوقع أن يسود البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس معتدل الحرارة ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضاف الخبراء أنّه خلال الـ72 ساعة المقبلة تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد نشاطا للرياح على فترات متقطعة، فضلًا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «السلوم- مطروح- الضبعة»، على فترات متقطعة.

ويقول خبراء الأرصاد إنّ هناك تكوّنا للشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ما يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 7 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 8 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 9 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.