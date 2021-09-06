ضبط تشكيل عصابي بسوهاج تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة متعاطي وتجار المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن سوهاج قيام ثلاثة أشخاص، لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين - أدوات لتعاطي مخدر الهيروين - ميزان حساس - 4 هواتف محمولة - 5 ساعات يد - مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.