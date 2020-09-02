ضبط وكر لبيع مخدر الهيروين بقرية الوادي التابعة لمدينة الطور

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة طور سيناء في ضبط وكر لبيع مخدر الهيروين بإحدى القرى التابعة لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من اللواء محمد العناني مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوجود وكر لبيع المخدرات داخل قرية الوادي بمدينة طور سيناء، وبعرض المعلومات على العميد هشام عبده رئيس مباحث المديرية، تقرر تشكيل فريق بقيادة العميد محمد شفيق مفتش المباحث، والعقيد محمد السخاوي رئيس مباحث قسم طور سيناء، لضبط المتهمين.

وعلى الفور جرى جمع معلومات سرية حول المتهم، وإعداد كمين بإشراف الرائد محمد نجيب والرائد محمد طه، والرائد محمد الصاوي، وتمكنت قوة وحدة المباحث من ضبط ( ع. ج . ع ) 53 عاما، يدير مسكنه بقرية الوادي، لبيع مخدر الهيروين وبحوزته 130 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي حصيلة البيع، وجهاز محمول للاتصال بالعملاء.

وتم القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة بجنوب سيناء.