ضبط 3 متهمين بسرقة مدرسة بأسيوط وإعادة المسروقات: «تسلقوا السور»

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من عامل بإحدى المدارس بقرية المنشأة الكبرى بدائرة المركز، بأنه حال حضوره للمدرسة اكتشف فتح باب ورشتين داخل المدرسة، وكسر نافذة دورة مياه بذات المبنىن وسرقة بعض المناشير الخشبية، وشينيور كهربائي، وشاشة، وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة «DVR».

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية» مقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم وضبطهم وبحوزة أحدهم «فرد محلي» وعدد من الطلقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق تسلق سور المدرسة، وأرشدوا عن المسروقات.