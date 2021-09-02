 ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ومتهمين بسرقة مطعم

قالت وزارة الداخلية إنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وبخاصة جرائم السرقة، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بتكوين شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس، تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية.

وأوضحت الداخلية: أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 وقائع بدوائر مركز فاقوس، قسم شرطة فاقوس، مركز شرطة أبو كبير، وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما «5 أشخاص تم ضبطهم».

ضبط متهمين اثنين بسرقة مبلغ مالى من خزينة مطعم

وتابعت الداخلية: أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من مدير مطعم، بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة الخاصة بالمطعم محل عمله.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة «عاملين بالمطعم»، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمطعم ومروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المُبلغ بمبالغ مالية داخل الخزينة الخاصة بالمطعم، اشترك مع الثانى بسرقتها مستغلاً احتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل والخزينة.

وتم بارشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وكذا المفتاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.

كشف ملابسات فيديو سرقة سيارة من معرض بالقاهرة

و­­­­­­­فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع الفيديو متضمناً قيام شخصين بسرقة سيارة من أحد معارض السيارات بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، فإنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكبى الواقعة « شخصان – مقيمان بالقاهرة»، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب المغافلة، وتم بإرشادهما العثور على السيارة المُبلغ بسرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.