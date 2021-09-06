ضبط عاطلين بحوزتهما «أستروكس وبودر» في القاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

كوكتيل مخدرات بحوزة المتهمين

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الاثنين، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط «عاطلين - لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم» حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلين سيارة بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما «سلاح نارى - عدد من الطلقات -كمية من مخدر الإستروكس - كمية من مخدر البودر - زجاجة بداخلها مادة مستخدمة في تصنيع مادة الإستروكس المخدرة - ميزان حساس - مبلغ مالى -هاتف محمول».

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للسلاح الناري؛ بقصد الدفاع عن نشاطهما، والمواد المخدرة بغرض الاتجار، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.