القبض علي تاجري عملة في الدقهلية بحوزتهم 91 ألف دولار و3 ملايين جنيه

تمكن ضباط الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وبائع بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزتهما مبالغ مالية عبارة عن عملات أجنبية ومحلية تقدر بحوالي 91 ألف دولار أمريكي، وأكثر من 3 ملايين جنيه مصري.

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، بقيام أحد الأشخاص مقيم بمدينة السنبلاوين بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء متخذا من نطاق محافظة الدقهلية مسرحا لمزاولة نشاطه.

القبض على المتهمين

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط كلا من «أحمد.م.س»، 53 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير كائن ببندر السنبلاوين، ومقيم في منطقة «حي الحوال»، بندر السنبلاوين، وبحوزته مبلغ وقدره 2 مليون و945 ألف و65 جنيها مصريا، ومبلغ آخر 84500 دولار أمريكي، وهاتف محمول، وآلة حاسبة.

كما تم ضبط «رمضان.جأ»، 55 سنة، بائع بشركة بيع المصنوعات سابقا ، ومقيم بشارع 6 أكتوبر، دائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وبحوزته مبلغ وقدره 105 آلاف جنيه مصري، و6600 دولار أمريكي، وهاتف محمول، حال تواجدهما بالمكتب الخاص بالأول وذلك لقيامهما بالإتجار في النقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية بأسعار السوق السوداء.

اعتراف المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي

وبمواجهة المتهمين، في محضر الشرطة، بتحريات الضبط اعترفا بصحتها وبارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة شرق الدلتا "لسنة 2021، وقيد برقم 17770 لسنة 2021 جنح مركز السنبلاوين، وجاري العرض علي النيابة العامة