حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 7-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه مخلص على المستوى العاطفي، فضلًا عن إخلاصه في عمله، إذ لا يستطيع أن ينجز أعماله دون دقة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة يطالبك أن تنتبه اليوم لسلامتك، ولا تدع حماسك يجعلك مندفعا.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

ينصحك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك وأن تتعامل بحكمة مع المشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.