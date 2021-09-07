حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 7-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الثور، أنّه صاحب شخصية قوية، ولديه صبر طويل، ولا يسهل إحباطه أو إصابته باليأس.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

الشمس والمريخ في منزلك الخامس ويمنحك ذلك حماسا وجاذبية وقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر بمنزل الحب يمنحك وقتا رائعا للحب ويمدك بطاقة عاطفية تجعلك مهتما ومتفهما وتقدم ما بوسعك لإسعاد من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.