السيطرة على حريق شقة بالمهندسين دون خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، الذي اندلع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة، اليوم الاثنين، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وانتقلت النيابة العامة للمعاينة وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت التحريات النهائية بشأن الواقعة.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار في منطقة المهندسين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

حريق في منزل بالبدرشين

وفي سياق آخر، نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة يوم الخميس الماضي، في السيطرة على حريق شب داخل إحدى المنازل في منطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان، وجرت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

وبداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل منزل في البدرشين، لتقوم الحماية المدنية بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وإجراء عملية الإخماد دون إصابات.

السيطرة على حريق بحدائق الأهرام

من جانب آخر، كانت قوات الحماية المدنية قد تمكّنت مساء يوم الخميس الماضي، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية تقع بالطابق الرابع لعقار سكنى في مدينة حدائق الأهرام، دون تسجيل أية إصابات جرّاء لحادث.

وساهمت 3 سيارات إطفاء في السيطرة على الحريق ومحاصرته؛ لمنع امتداده إلى الأماكن المجاورة وتم فرض كردون أمني حول العقار، مكان وقوع الحادث.