الحد الأدنى لتنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2021

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى لكلية حاسبات ومعلومات 2021، وذلك في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنه تم الإعلان عن الحدود الدنيا لجميع كليات المرحلة الثانية للشعبتين العلمية والأدبية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الحد الأدنى لكلية حاسبات ومعلومات 2021:

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة علوم 357 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة علوم 356 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة قنا علوم 356 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة سوهاج علوم 356 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة دمياط علوم 356 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنيا علوم 355.5 درجة.

- كلية حاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية علوم 355 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة طنطا علوم 354 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس علوم 354 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات أجامعة سيوط علوم 353 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة كفر الشيخ علوم 353 درجة.

تعرف على الحد الأدنى لكلية حاسبات ومعلومات 2021

- كلية حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 352 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق علوم 352 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة حلوان علوم 351 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة دمنهور بالنوبارية علوم 351 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة بني سويف علوم 351 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة بنها علوم 351 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات علوم 350 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات العريش علوم 350 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 350 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنوفية بشبين الكوم علوم 350 درجة.

الحد الأدنى لكلية حاسبات ومعلومات 2021

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة قناة السويس بالإسماعيلية علوم 350 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الفيوم علوم 350 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة السويس علوم 349 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة مطروح علوم 349 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة رياضة 324 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس رياضة 323 درجة.

- كلية حاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية رياضة 321 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة رياضة 320 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة دمياط رياضة 320 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق رياضة 319 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة حلوان رياضة 318 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة طنطا رياضة 317 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 316 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة بنها رياضة 316 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنوفية بشبين الكوم رياضة 315 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة دمنهور بالنوبارية رياضة 315 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 314 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة السويس رياضة 313 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات رياضة 313 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 313 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة قنا رياضة 312 درجة.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة مطروح رياضة 312 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الفيوم رياضة 312 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة بني سويف رياضة 310 درجات.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة العريش رياضة 310 درجات.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط رياضة 309 درجة.

- كلية حاسبات حاسبات ومعلومات جامعة المنيا رياضة 309 درجة.

- كلية حاسبات حاسبات ومعلومات جامعة سوهاج رياضة 308 درجة.

- كلية حاسبات حاسبات ومعلومات جامعة الأقصر رياضة 308 درجة.