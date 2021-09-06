خطوات الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس لعلمي وأدبي

يبحث الآلاف من طلاب الصف الثالث الثانوي، عبر محرك البحث «جوجل» عن خطوات الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس للشعبتين العلمي والأدبي، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للحصول على نتيجة التظلمات، حيث انتهت الوزارة من فحص جميع أوراق الإجابات المتظلم عليها، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس للشعبتين العلمي والأدبي

وطمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الطلاب وأولياء أمورهم، بخصوص نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، وأنه تم فحص جميع أوراق إجابات الثانوية العامة المتظلم عليها بصورة منتظمة، دون حدوث أي معوقات، منوهة إلى أن كل طالب له حق في الدرجات حصل عليها، وسيتم عمل بيان نجاح جديدة لأي طالب حصل على درجات إضافية بفعل نتيجة التظلمات.

بالخطوات الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس للشعبتين العلمي والأدبي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من الممكن أن يحصل طلاب الثانوية العامة المتظلمين، على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس للشعبتين العلمي والأدبي، من خلال هذا الرابط، موضحة أنه من الممكن أن يطلب الطالب إعادة فحص مرة آخرى، على نتيجة التظلمات بدفع 300 جنيه للمادة الواحدة، حيث سيتم فحص ورقة الإجابة يدويا.

بالخطوات الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس للشعبتين العلمي والأدبي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل لها، أن تظلمات الثانوية العامة 2021، تم إعلانها رسميا لجموع الطلاب، سواء لطلاب الشعبة العلمية علمي علوم ورياضة أو الشعبة الأدبية، مؤكدة أنه يمكن الإطلاع على نتيجة تظلمات الثانوية العامة تفصيليا من هنا، منوهة إلى أن تكلفة إعادة فحص أوراق الإجابات مرة أخرى بـ300 جنيه ورقيا.