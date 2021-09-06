س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم المعلمين بلقاح كورونا قبل بدء الدراسة

أكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ قرار تطعيم المعلمين بلقاح كورونا ضرورة لدخول المدارس، موضحاً أنَّه قرار دولة وليس قرار وزارة التربية والتعليم، ومطبق في دول كثيرة حول العالم لحماية الطلاب، لافتاً إلى أنَّ الوزارة كثفت من جهودها للتنسيق الكامل مع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات لمتابعة مستجدات تطعيم المعلمين بلقاح كورونا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الأسئلة حول تطعيم المعلمين بلقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 بحسب ما كشف وزير التربية والتعليم في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك».

هل تطعيم المعلمين بلقاح كورونا شرط أساسي؟

تطعيم المعلمين بلقاح كورونا شرط أساسي لانتظام العملية التعليمية.

هل هو قرار التطعيم تقره وزارة التربية والتعليم؟

قرار تطعيم المعلمين بلقاح كورونا قرار دولة وليس قرار وزارة التربية والتعليم.

«شوقي»: الهدف من تطعيم جميع منتسبي العملية التعليمية هو حماية الطلاب والمعلمين

وما الهدف من تطعيم جميع المعلمين والإداريين؟

الهدف من تطعيم جميع منتسبي العملية التعليمية هو حماية الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كم عدد المعلمين الذين سجلوا لتلقي اللقاحات؟

عدد المعلمين الذين سلجوا لتلقي لقاح كورونا وصل إلى 95% من العدد المستهدف وهو 1.605.861 معلم وإداري.

كم عدد المعلمين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا؟

ذكر وزير التربية والتعليم، أنَّ عدد من تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا 466.178، مشدداً على جميع المعلمين بضرورة الحصول على اللقاح.

وزير التعليم: 246.884 ألف معلم تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

هل هناك معلمين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا؟

عدد المعلمين الذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا 246.884 معلم.

وماذا عن بقية منتسبي العملية التعليمية؟

سيتمّ تطعيم جميع المعلمين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا حتى الآن خلال الأسبوع الجاري عن طريق وزارة الصحة والذين يبلغ عددهم 87 ألفا و789 معلم.