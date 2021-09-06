تفاصيل السيطرة على حريق بإحدى الشركات بالمهندسين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، وقوات من الحماية المدنية من إخماد حريق شب فى شركة بعقار سكني بمنطقة المهندسين، وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.

تفاصيل الحريق

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بنشوب حريق داخل مقر شركة للدعاية والإعلان -كائنة بالعقار رقم 14 شارع وادى النيل- بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الواقعة، وجرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار، تنسيقا والجهات المعنية، وتبين احتجاز (4) موظفين عاملين بذات الشركة.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من خلال الاستعانة بالمعدات الحديثة من السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع امتداده إلى باقي وحدات العقار، وإنقاذ عدد 3 أشخاص من المحتجزين داخل الشركة، ووفاة (موظف بالشركة) إثر إصابته بإختناق.

بسؤال مالك الشركة وأحد العاملين بها، قررا بنشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة تعاين مقر الحريق

باشرت النيابة العامة، التحقيق فى الواقعة، وانتقلت إلى مكان الحريق، وأجرت معاينة تصويرية للحادث، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وصرحت بدفن جثة عامل عثر عليه مخنوقا بسبب الدخان داخل الشركة.