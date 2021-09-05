السيطرة على حريق داخل شقة في إمبابة.. ولا إصابات

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، اليوم، من السيطرة على حريق شبّ داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وأكد الفحص الأولي للحادث، أن النيران اشتعلت في الشقة، وأتت على كل محتوياتها، فيما تمكن ساكنوها من النجاة.

محتويات الشقة

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية، وجرى إخطار الحماية المدنية التي دفعت بـ3 عربات إطفاء، وتبين أن الحريق فى شقة سكنية كائنة بالطابق الثالث بعقار مكون من 5 طوابق، وأن النيران منتشرة في أرجاء الشقة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليها وإخمادها، قبل امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة، وجرت عمليات التبريد لضمان السيطرة على الحريق بشكل تمام دون تجدده، وتم فرض كردون أمني حول العقار، أثناء عمليات الإطفاء، حتى تم الانتهاء منها.

المعمل الجنائي

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة بالحادث وما أسفر عنه من تلفيات بعد حصرها، وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لإعداد تقرير حول الحادث وأسبابه، والوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الحريق، واستدعت مالكو الشقة لسماع أقوالهم.

حريق فى الطالبية

وقبل أيام تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الطالبية بالهرم، وتمكنت من إخمادها قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة لها، وقال شهود العيان إن الحماية المدنية تمكنت من انقاذ العقار من كارثة محققة، بسبب سرعة اشتعال النيران في الأخشاب والأقمشة داخل الشقة.

ولا يقتصر دور الحماية المدنية على السيطرة على الحرائق والعمل على إخمادها وإنقاذ قاطني تلك الوحدات السكنية، بل يمتد لعمليات الإنقاذ المعقدة داخل المصاعد الكهربائية، وحتى انقاذ الحيوانات العالقة في الأشجار أو الاماكن العالقة حال تلقيها استغاثة من المواطنين.