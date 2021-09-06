هنا.. طفلة بـ«100 راجل» تتعلم وتسعى في علاج والديّها بـ«الغربية»

طفلة بـ« 100رجل» هكذا أطلق أهالي قرية حانوت في مركز زفتى في محافظة الغربية على ابنة قريتهم «هنا رضا محمد».

«هنا» لم تتجاوز التاسعة من عمرها، مكثت 3 سنوات بجوار والديّها القعيدين «رضا» و«أسماء» تحت أرجلهما وتحت أمرهما لخدمتهما ورعايتهما، على الرغم من سنها الصغيرة.

وباتت قصتها تتداول بين أهالي القرية، كرمز للإنسانية.

هنا.. ابنة التاسعة.. «سند» والديّها القعيدين.. طفلة بـ«100 رجل»

الأب رضا، يعاني من ضمور في خلايا العضلات، الأم أسماء تعاني من مرض شلل الأطفال، وبينهما الطفلة هنا تتحدى صعوبات الحياة، وتتحمل الظروف المعيشية والاقتصادية.

التحقت بالمدرسة ووصلت إلى الصف الخامس الابتدائي، لكنها مع ذلك واصلت ليلًا ونهارًا العمل والكفاح للإنفاق على أسرتها.

استغاثت منذ أيام، ونادت وتقدمت بشكواها إلى محافظة الغربية من أجل أمل وحيد في علاج والديّها، وطلب وحدة سكنية تكفل لهما الأمان.

أرسلت الشكوى لرقم شكاوى المحافظة عبر تطبيق «واتس آب» حتى جاء الرد.

استغاثة لعلاج الزوجين وتوفير وحدة سكنية

أعرب الزوجان في لقاء وبث مباشر عبر بوابة «الوطن» عن شكرهما لاستجابة المسئولين لاستغاثة نجلتهما، وتوفير وحدة سكنية لهما ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

بصبر المؤمنين بكت الأم، وقالت: «الحمد لله على ما أصابنا.. بنتي درة عمري سندي في الحياة..اتمني توفير معاش لي وزوجي، ليكفل لنا الاستقرار النفسي في ظل غلاء الدواء ومصاريف العلاج المكلفة".

وأضافت: «هنا بنتى الكبرى في الصف الخامس الابتدائي كانت بتكنس وتطبخ وتقضي حوائجنا والعلاج وكل شغل البيت».

محافظ الغربية: «هنا» قدوة لكل بنت مصرية

وكان محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي قد استجاب لنداء هنا رضا بمنزلها بقرية حانوت في مركز زفتي، بعدما وجهت طلبها للمحافظ لعلاج والدها الذي يعاني من ضمور في الأعصاب ووالدتها التي تعاني من السمنة، والالتهاب الخلوي وعدم القدرة على الحركة".

ورافق المحافظ خلال زيارته مديرو مديريات الصحة، والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، ورئيس مركز ومدينة زفتى.

ووصف المحافظ الطفلة بالقدوة والنموذج للابنة المصرية التي استطاعت، على الرغم من صغر سنها، رعاية والديّها وأخواتها الثلاث، بجانب التعليم، وهو الأمر الذي يوجب رعايتها وأسرتها وتوفير حياة كريمة لهم.

ووجه المحافظ، إلى المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى بتوفير وحدة سكنية بشكل دائم للأسرة في مساكن المحافظة بقرية كفر الجزيرة، وكلف المحافظ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير الأدوات المدرسية للطفلة.

نقل الزوجين لمستشفى زفتى وتوفير وحدة سكنية

ووجه محافظ الغربية إلى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بنقل والد ووالدة الطفلة إلى مستشفى زفتى العام وتوفير غرفة فندقية لهما بالمجان، وعمل كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لحين عودتهما للمنزل.

وكلف المحافظ أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مبلغ 1000 جنيه ومواد غذائية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالغربية بشكل عاجل بجانب الدعم النقدي المشروط من «تكافل وكرامة» والذي تحصل عليه الأسرة شهريًا بقيمة 1276 جنيها.

تخصيص كرسي متحرك ومساعدة مالية

كما وجه المحافظ بتخصيص مقعد متحرك، ومساعدة مالية شهرية إضافية بمبلغ 300 جنيه من الجمعيات الأهلية، وتوفير احتياجات الأسرة شهريًا من الملابس، والأجهزة الكهربائية، اللحوم، والمواد الغذائية، والوجبات الجاهزة، فضلًا عن توفير الزي المدرسي وجميع متطلبات الأبناء طوال العام الدراسي وتوفير العلاج اللازم للأسرة خلال الفترة المقبلة.