محافظ الغربية يزور هنا رضا «أجدع طفلة في مصر» ويوجه برعاية أسرتها

زار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، الطفلة هنا رضا، التي وجهت طلبها للمحافظ لعلاج والدها الذي يعاني من ضمور في الأعصاب ووالدتها التي تعاني من السمنة والالتهاب الخلوي وعدم القدرة على الحركة، وعلى الفور اصطحب المحافظ مديري مديريات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى رئيس مركز ومدينة زفتى، لزيارة الطفلة ووالديها وتوفير كل مطالبها.

محافظ الغربية يوجه برعاية أسرة الطفلة

وخلال حديثة مع الطفلة، أكد «رحمي»، أنها قدوة ونموذج للابنة المصرية التي استطاعت برغم صغر سنها أن ترعى والديها وأخواتها الثلاث بجانب المذاكرة كونها طالبة في الصف الخامس الابتدائي، ما يستوجب على المسؤولين متابعتها ورعايتها هي وأسرتها وتوفير حياة كريمة لهم.

«رحمي»: الطفلة نموذج للابنة المصرية

ووجَّه المحافظ المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى بتوفير شقة بشكل دائم للأسرة بمساكن المحافظة بقرية كفر الجزيرة، كما وجَّه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير كل الأدوات المدرسية، وملابس الدراسة، ومكتبة متكاملة، وحاسب آلي للطفلة «هنا».

توفير سيارة إسعاف على الفور لنقل والدي الطفلة إلى مستشفى زفتى العام

كما وجَّه المحافظ الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، بتوفير سيارة إسعاف على الفور لنقل والد ووالدة الطفلة إلى مستشفى زفتى العام، وتوفير غرفة فندقية لهم بالمجان، إضافة إلى إجراء كل الفحوصات والأشعة اللازمة لحين عودتهما للمنزل سالمين.

وفي ذات السياق، وجَّه المحافظ أماني النادري، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بصرف ألف جنيه ومواد غذائية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالغربية بشكل عاجل، بجانب الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» والذي تحصل عليه الأسرة شهرياً بقيمة 1276 جنيهًا.

إعانات فورية لدعم أسرة الطفلة وتحسين ظروفها الأسرية

ووجَّه المحافظ أيضًا بتوفير كرسي متحرك، ومساعدة مالية شهرية إضافية بمبلغ 300 جنيه من الجمعيات الأهلية، وتوفير احتياجات الأسرة شهرياً من الملابس، والأجهزة الكهربائية، واللحوم، والمواد الغذائية، والوجبات الجاهزة، مع توفير الزي المدرسي وجميع متطلبات الأبناء طوال العام الدراسي وتوفير العلاج اللازم للأسرة.