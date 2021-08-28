محافظ الغربية يكرم 38 طالباً وطالبة من أوائل الثانوية العامة (صور)

كرم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، بقاعة المركز الثقافي في مدينة طنطا، 38 طالباً وطالبة من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والمحافظة، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، وتلاوة القرآن الكريم، تلاه عرض فني وغنائي لفرقة مدرسة (Queen Of Peace)، وفقرة شعرية للطالب عبد المنعم محمود، وعرض لمجهودات المحافظة ومديرية التربية والتعليم، في الاستعداد لامتحانات الثانوية، وكذلك عرض إنجازات المحافظة خلال العامين الماضيين.

وخلال كلمته، وجه المحافظ التحية للطلاب، مؤكداً أن هذا التفوق إنجاز نفخر به جميعاً، فهذا التميز هو جهد الماضي وفخر الحاضر وبداية لمستقبل مشرق بإذن الله، كما أعرب عن سعادته البالغة بتواجده وسط أبنائه المتفوقين والمتفوقات، مشيراً إلى أن الاحتفال بهم وتكريمهم يأتي تقديراً لما قدموه خلال فترة دراستهم، وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة.

كما وجه المحافظ الشكر لأولياء الأمور لأنهم أصحاب الفضل الحقيقي في الوصول لهذا النجاح، فهم من سهروا الليالي من أجل مساعدة أبنائهم للوصول إلى أعلى المراكز، كما وجه المحافظ الشكر إلى قيادات مديرية التربية والتعليم، ومديري الإدارات، ومديري المدارس وأعضاء هيئة التدريس، مختتماً كلمته بقوله: «تحيا مصر بشبابها».

واختتم الحفل بتكريم أوائل الثانوية العامة والتقاط الصور التذكارية، حيث تم تكريم 6 طلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، و8 طلاب من أوائل المحافظة في شعبة علمي علوم، و9 طلاب من أوائل المحافظة في شعبة علمي رياضة، و11 طالباً من أوائل المحافظة للشعبة الأدبية، و4 طلاب من أوائل المحافظة لشعبة الدمج.

كما كرم المحافظ المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، و25 من مديري المدارس أصحاب المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية والمحافظة، ومدير مدرسة (Queen Of Peace) التي استضافت الاحتفالية.