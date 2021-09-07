خطة القاهرة لاستقبال العام الدراسي.. منها إزالة العبارات المسيئة

بدأت محافظة القاهرة تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد حيث وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع الأحياء ونواب المحافظ على متابعة استعداد المدارس وتجهيزها بالعاصمة قبل بدء العام الدراسي.

وبدورها، أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، متابعة جاهزية مدارس المنطقة الجنوبية استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021- 2022، مؤكدة أهمية التعليم في حياتنا لإعداد أجيال متميزة تواكب العصر وإعداد النشء ومراعاة توفير بيئة تعليمية راقية ومتطورة وآمنة فى جميع مراحل التعليم، مع الحرص على السلامة العامة للطلاب والطالبات.

استعدادات العام الدراسي بمدارس القاهرة

- التطعيم بلقاح كورونا لكل القائمين على العملية التعليمة بالقاهرة وعددهم 150 ألف معلم وإداري وفني.

-مراجعة أعمال الصيانة والنظافة بجميع المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

-متابعة صيانة دورات المياه والكهرباء ومراجعة جميع المرافق من مياه وصرف صحي.

-صيانة المقاعد واستبدال المتهالك منها.

-رفع القمامة الموجودة داخل المدارس نتيجة أعمال الصيانة.

-التأكيد على سلامة أسوار المدارس، وإزالة أي عبارات مسيئة مكتوبة عليها.

-تكثيف حملات النظافة والإشغالات بالشوارع المحيطة بالمدارس والشوارع المؤدية إليها.

- التنسيق مع شرطة المرافق لضبط الباعة الجائلين من أمام المدارس.

- القضاء على ظاهرة بائعى المنتجات الغذائية من أمام ومحيط المدارس، حفاظا على سلامة الطلاب.

- القضاء على الإشغالات ومنع إعاقة حركة المرور مع رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والجانبية

- التنسيق مع إدارة المرور لتسهيل الحركة المرورية أمام المدارس خاصة على المحاور الرئيسية.

- التشديد على أعمال التعقيم بدورات المياه والفصول والمدارس بشكل دائم ودورى.

- توفير ماسح حرارة بكل مدرسة واستخدامه بشكل مستمر.

- توفير قاعدة بيانات بجميع أرقام تليفونات أولياء الأمور.

-التأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة وطفايات الحريق

- اضفاء مظاهر حضارية ولمسات جمالية بمحيط كل مدرسة

-تهذيب وتقليم الأشجار وزيادة المساحات الخضراء.