حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 7-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد لديه ثقة كبيرة بنفسه ويتميز بروح المغامرة وكثرة الاهتمام بالشريك، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في منزل المال، ومن المهم أن تنظم أفكارك وتعتني بخطواتك وحساباتك إذا أردت أن تحقق تقدما وأرباحا.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

حاول ألا تتسرع في أقوالك لتتفادى الوقوع في أخطاء تضر بعلاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.