وفاة مراقب أغذية بالبحيرة متأثرا بكورونا

أعلنت الصفحة الرسمية للإدارة الصحية بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، وفاة سعد عوض، مراقب أول الأغذية بقسم الطب الوقائي بالإدارة الصحية، داخل مستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الطبي، إثر إصابته بفيروس كورونا قبل عدة أيام.

ونعى الدكتور هاني العزب، مدير الإدارة الصحية، وجميع العاملين بديوان الإدارة وبالوحدات الصحية التابعة، الفقيد الذي توفي صباح اليوم، داعين الله تعالى بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه.