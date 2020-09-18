رئيس التحرير

محمود مسلم

وفاة مراقب أغذية بالبحيرة متأثرا بكورونا

كتب:

أحمد حفنى
01:09 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
وفاة مراقب أغذية بالبحيرة

وفاة مراقب أغذية بالبحيرة

أعلنت الصفحة الرسمية للإدارة الصحية بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، وفاة سعد عوض، مراقب أول الأغذية بقسم الطب الوقائي بالإدارة الصحية، داخل مستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الطبي، إثر إصابته بفيروس كورونا قبل عدة أيام.

ونعى الدكتور هاني العزب، مدير الإدارة الصحية، وجميع العاملين بديوان الإدارة وبالوحدات الصحية التابعة، الفقيد الذي توفي صباح اليوم، داعين الله تعالى بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

 

اقرأ المزيد:

أيمن عزب: وفاة والدي ليست بسبب فيروس كورونا

صحة الغربية: وفاة نائب مجلس مدينة قطور بسبب "كورونا"

بسبب وفاة حالة "كورونا".. التعدي على أطباء مستشفى تلا بالمنوفية

أمريكا تسجل أكثر من 1000 حالة وفاة يومية بسبب كورونا في أغسطس الجاري

حزن أزهري بعد وفاة الشيخ أحمد الشاذلي بسبب فيروس كورونا

شيرين رضا بعد وفاة والدها: مش هنعلن عن مكان الدفن بسبب كورونا

وفاة الطبيب السادس في الدقهلية بسبب فيروس كورونا

جامعة الأزهر تنفي شائعة وفاة طالبة بسبب كورونا