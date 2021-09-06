«الزراعة»: مشروع الابتكار الزراعي سيسهم في حل مشكلات التسويق

شاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات ختام مسابقة رواد الأعمال في مجال الزراعة الرقمية، بالتعاون الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «Giz» وصندوق مشاريع المرأة العربية.

وأناب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في فعاليات الختام.

وخلال كلمته قدم الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الشكر لجامعة عين شمس، على الدور الحيوي الذي تقوم به في هذا المجال، مؤكدا أن مشروع الابتكار الزراعي لزيادة دخل صغار المزارعين من المشروعات الواعدة التي تهتم بنشر الفكر الجديد والابتكار عن طريق تطوير سلاسل القيمة للخصلات البستانية الذي سينعكس بدوره على زيادة دخل صغار المزارعين في صعيد مصر، لافتا إلى أنه من المشروعات التي ستسهم في حل مشكلات التسويق وربط المزارعين بالأسواق والتجارة المحلية والدولية.

وأوضح أن وزارة الزراعة تدعم جميع الإبتكارات والمشروعات الصغيرة بهدف تحسين مستوى السكان الريفيين وزيادة دخل المزارعين، لافتا إلى أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لتنمية القطاع الزراعي وتطويره من خلال عدد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تقليل الفاقد والمهدر من الإنتاج الزراعي قبل وبعد الحصاد.

تقديم خدمات الإرشاد الزراعي الرقمي بجانب «التقليدي»

وأوضح أن ذلك يحتاج إلى تضافر كل الجهات الأكاديمية والبحثية والتنفيذية للحد من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية التحول الرقمي التي تضم وحدة تحول رقمي تقوم بتحديث البيانات والخدمات المقدمة بشكل رقمي، وكذلك خدمات الإرشاد الزراعي الرقمي بجانب الإرشاد الزراعي التقليدي.

كارت الفلاح يسهل الحصول على مستلزمات الإنتاج من المنافذ الجديدة

وأشار إلى أن كارت الفلاح يقدم ميزة للفلاحين وهي سهولة الحصول على مستلزمات الإنتاج من خلال المنافذ الجديدة التي سيجري افتتاحها بجميع المحافظات بجانب الجمعيات الزراعية الموجودة والقرى، كما يوفر الدعم المادي، لافتا إلى أن الوزراة تولي المرأة الريفية اهتماما كبيرا وتقدم لها العديد من المشروعات التي تستهدف تمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

وخلال الاحتفالية قامت الفرق المشاركة في مسابقة الزراعة الرقمية للشركات الناشئة، بعرض تقديمي لمشروعاتهم وقام المحكمون بمناقشتها، وجرى تسليم الجوائز للمشروعات الفائزة من الشركات بقيمة 150 ألف جنيه، وفاز بالجائزة الأولى فريق Renile، وبالجائزة الثانية فريق Cropsa، اما الجائزة الثالثة فحصل عليها فريق Cotton Town، بالإضافة إلى جوائز مسار الأفكار الابتكارية وقيمه كل منها 10 آلاف جنيه، وحصد الجائزة الأولى فريق The Flankers، والجائزة الثانية كانت من نصيب فريق Tamare، والجائزة الثالثة فقد حصل عليها فريق زرعتي.