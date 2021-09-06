وفاة سمير الملا «طبيب السينما المصرية».. وغياب الفنانين عن جنازته

شيعت ظهر اليوم جنازة الفنان سمير الملا الذي توفى فجر اليوم، وكان لافتا للنظر غياب تام للفنانين عن الجنازة. وكان آخر ظهور فني للراحل في عام 2014 في مسلسل «صاحب السعادة» مع عادل إمام قبل اختفائه بعدها لمدة 6 سنوات.

وفاة سمير الملا

وأعلن خبر الوفاة نجل الراحل، الدكتور محمد سمير الملا ، استشارى المخ والأعصاب، وقالت صفحة محمد سمير الملا على صفحته على «فيس بوك»: «توفى إلى رحمة الله تعالى الدكتور سمير الملا والد الدكتور محمد سمير الملا. وستشيع الجنازه عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الـ6 من أكتوبر.. نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

أعمال سمير الملا

وشارك سمير الملا في نحو 50 عملا فنيا، بين السينما والدراما والمسرح، وبدأت حياته الفنية بالعديد من السهرات التليفزيونية، التي كانت تذاع آخر كل أسبوع، ومنها «قطار العمر السريع» مع لطفي لبيب ووحيد سيف، وسهرة «حتى تعودي» مع أحمد راتب، وفردوس عبد الحميد، وأمينة رزق، وسهير الباروني.

وبعدها ذهب إلى عالم السينما، وقدم العديد من الأعمال منها «لا تبكي يا حبيب العمر» مع فريد شوقي ونور الشريف وميرفت أمين، ومسلسل «مبروك جالك ولد» مع نيللي، وبعدها قدم رحلة من الأعمال مع عادل إمام، الذي ربطته به صداقة كبير، فقدم معه بخلاف آخر أعماله «صاحب السعادة»، مسلسل «دموع في عيون وقحة» ومسرحية «الزعيم»، كما شارك في واحد من أهم المسلسلات الوطنية وهو «رأفت الهجان» في جزئه الثاني.

سمير الملا بين الطب والفن

أما عن حياته العملية، فكان سمير الملا واحدا من أهم الأطباء في مصر في مجال المخ والأعصاب، وعندما دخل إلى عالم التمثيل لم يبعد كثيرا، فقام بدور الطبيب المصري في عدد كبير من أعماله.

وعمل سمير الملا أستاذا لجراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، وتولى رئاسة قسم المخ والأعصاب بمستشفى الجامعة التخصصي.