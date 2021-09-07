حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 7-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يغلب على مواليد برج العقرب طابع الكتمان والغموض فهم لا يكشفون الكثير عن أنفسهم للآخرين؛ لتأمين الحماية لأنفُسهم ولحياتهم الخاصة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

الكواكب مجتمعة في منزل المشروعات ويمنحك ذلك قدرة على تنمية أعمالك وتوطيد علاقاتك، وقد تتوفر لك فرص حقيقية.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

القمر في منزل الأصدقاء يمنحك يوما مناسبا للخروج والانطلاق مع الأصدقاء والأحباب وقد تقضي أوقاتا موفقة معهم.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.