حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 7-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مواليد برج القوس جو العائلة والتي تأخذ مساحة كبيرة في دائرة حياتهم فهم يميلون إلى قضاء أوقات ممتعة معهم، ويسعون الى إسعاد أحبائهم دائما.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في مربع برجك وعليك أن تكون مستعدا اليوم للعمل بدقة وللإنجاز بمثالية وابتعد عمن يريد إحباطك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

تنافر القمر ونبتون يدفعك اليوم للتسرع في الإعلان عن غضبك.. حاول أن تكون مرنا ويقظا.

من أبزر مشاهير برج القوس لاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي ويوافق تاريخ ميلاده 15 ديسمبر.