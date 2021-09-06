وفق شروط محددة.. قناة السويس تقرر تخفيض رسوم السفن السياحية بـ50%

قررت هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، تخفيض رسوم العبور للسفن السياحية المارة في قناة السويس بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسفن ذات الحمولة 300 طن فأكثر، خلال رحلة عبورها في المجري الملاحي، وفق شروط محددة.

وبحسب منشور رسمي لهيئة قناة السويس، قبل قليل، فإن قرار التخفيض يشمل سفن الركاب والسفن السياحية المحملة بالركاب فقط واليخوت التي تقوم بزيارة الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وحدد المنشور تخفيضا قدره 50% من رسوم العبور في كل من رحلتي الذهاب والإياب، على ألا تقل مدة توقفها في الموانئ المصرية عن 72 ساعة، حيث حددت الهيئة نسب تخفيض أخرى، حال توقف السفن لمدة تقل عن 24 ساعة، بحصول السفن على 50% خصما على عدد ساعات التوقف.

وبحسب المنشور، تسدد السفن القيمة الخاصة بالعبور كاملة بدون تخفيض عند العبور، على أن يتم احتساب الرسوم ورد مبلغ التخفيض بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة خلال سنة ميلادية، تبدأ من اليوم التالي ليوم العبور، في حال منح التخفيض عن رحلة واحدة، وتبدأ من اليوم التالي لرحلة العودة، حال منح التخفيض على الرحلتين.

وفي تصريحات سابقة، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة قادرة على استيعاب أي سفينة حاويات في العالم، مهما بلغ حجمها، وقال في تصريحات تلفزيونية، إن قناة السويس شهدت العام الماضي عبور 210 سفن حاويات، بحمولات إجمالية 230 مليون طن، فيما شهدت العام الحالي عبور 149 سفينة حاويات، بحمولة 122 مليون طن.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن الهيئة تعمل باهتمام بالغ لمتابعة كافة السفن المارة في قناة السويس، بالتزامن مع التطور الكبير في بناء السفن العملاقة، خاصةً سفن الحاويات.