أسعار الدواجن اليوم السبت 4-9-2021 في مصر

يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار الدواجن بشكل يومي، حيث تعد الوجبة الأساسية على المائدة المصرية وتدخل في إعداد العديد من الوجبات، والتي سجلت استقرار في الأسواق خلال الأيام الماضية، حيث تراوحت أسعار الدواجن ما بين 26 إلى 28 جنيهًا للكيلو.

ونظرًا للاهتمام بها، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار الدواجن اليوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021، بالسوق المحلي، وفق لما أعلنه الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن البيضاء

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة ما بين 23 و24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بأسعار تتراوح من 26 إلى 28 جنيهًا، وفق عبدالعزيز سيد في تصريحات لـ«الوطن»، ووصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 21 جنيهًا من المزرعة، بينما يصل للمستهلك بنحو 25 جنيهًا، فيما سجل سعر البلدي نحو 36 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بينما سجل الساسو نحو 32 جنيهًا للكيلو، والأمهات سجل الكيلو نحو 26 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر ما بين 42 إلى 45 جنيهًا، بينما وصلت كرتونة البيض البلدي لنحو 50 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وسجل سعر البط المسكوفي عمر يوم واحد اليوم، نحو 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبلغ سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، 130 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ووصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، نحو 65 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

بلغ السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيه، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه.