لأسبوع كامل.. استمرار البحث عن جثمان «غريقة النيل» ببني سويف

عشرات المواطنين يجلسون أمام شاطئ النيل في مدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف، ومجموعات من الأقارب والمعارف وأهالي قرية «أطواب» ينتشرون بالقرى الواقعة على النيل حتى القناطر الخيرية، في محافظة القليوبية، في الوقت الذي تواصل فيه قوات المسطحات المائية والإنقاذ النهري، وفرق من غواصين محترفين، انتشارها في مجرى النهر، بحثاًُ عن فتاة الواسطى، التي غرقت في مياه النيل مساء الثلاثاء الماضي، عقب انتهائها من درس خصوصي بمنطقة «طراد النيل»، ولم يظهر جثمانها بعد مرور قرابة أسبوع كامل على الحادث.

أسبوع كامل من البحث عن جثمان «منة» في مياه النيل دون جدوى

وواصلت قوات المسطحات المائية وأسرة الطالبة الغارقة البحث عن جثمانها بالتعاون مع عدد من المنقذين المتطوعين على مدار اسبوع كامل، وتبين بحسب أسرة «منة»، أنه أثناء عودة ابنتهم الطالبة من درس خصوصي بمنطقة طراد النيل بالواسطى انزلقت قدماها، وسقطت في مياه النيل، ولم تتمكن من الخروج وغرقت في المياه، وإلى الآن لم يتم العثور عليها.

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أسرة «منة» لم تفقد أمل العثور على جثمانها بعد مرور 7 أيام على غرقها

أسبوع كامل مضى على غرق «منة»، التي تبلغ 17 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، ومازال الأمل يراود أسرتها في العثور على جثمانها، والدها ينتظر لساعات طويلة يومياً على ضفة النهر، لا يكف عن الدعاء لظهور جثمان ابنته لدفنها، الحزن يحاوط الجميع في مركز الواسطى، وتحديداً في قرية «أطواب»، مسقط رأس الفتاة، التي شهدت اليوم وفاة ابنة عمها «لمياء»، حزناً عليها.

ابنة عم «منة» قبل وفاتها: «قالتلي في المنام: تعالي مستنياكي»

وشهدت قرية «أطواب»، التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، اليوم الاثنين، وفاة ربة منزل تُدعى «لمياء معوض رجب»، ابنة عم الطالبة الغارقة في نهر النيل «منة حسين رجب»، حزناً عليها، لشدة تعلقهما ببعضهما، حيث أصيبت فور غرق ابنة عمها في نهر النيل، بحالة إعياء، وجرت محاولة علاجها دون جدوى.

تفاصيل حادث غرق «منة» في نهر النيل ببني سويف

وتعود الواقعة إلى مساء الثلاثاء الماضي، حيث تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بورود بلاغ بغرق طالبة تُدعى «منة حسين رجب»، في مياه النيل بمدينة الواسطى، ووجه على الفور بسرعة انتشالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أنه لم يظهر أي أثر لجثمان الطالبة الغارقة إلى الآن.