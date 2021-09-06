«مياه البحيرة»: حصول محطة غرب النوبارية على شهادة «T.S.M» العالمية

أعلن اللواء مهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، حصول محطة مياه غرب النوبارية بالبحيرة على شهادة T.S.M العالمية في مجال إدارة تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب، مشيرًا إلى حصول المحطة على الشهادة جاء بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة للشهادة، لتنضم بذلك لمثيلاتها من المحطات التابعة للشركة، والتي جرى حصولها على شهادات الـ T.S.M، وذلك سعيًا لتقديم أفضل خدمات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في إنتاج مياه شرب، حسب المواصفات العالميه والمعاير القياسية لوزاره الصحة.

تأهيل محطة مياه الشرب بغرب النوبارية للحصول على شهادة TSM

أوضح « نشأت» أن تأهيل محطة مياه الشرب بغرب النوبارية للحصول على شهادة TSM جاء ضمن الإجراءات الفنية العالية التي لحقت بالمحطة لتنفيذ مجموعة من التعديلات والتجهيزات، علمًا بأن الطاقة التصميمية للمحطه 51 ألف م3/يوم، وتخدم حوالي 400 ألف نسمه بمدينة وادي النطرون ومنطقة الرستن هاوس، والمرحلة الثالثة من قرى البستان وعددهم 14 قرية، وأطراف من شبكة حوش عيسى والدلنجات.

تركيب نظام إطفاء ذاتي لـ لوحات الكهرباء

وأكد أن الشركة قامت بتركيب نظام إطفاء ذاتي للوحات الكهرباء «فاير سيرش»، وكذلك نظام كاميرات المراقبة بجميع منشآت المحطة، إذ جرى استكمال جميع مهمات السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أنه جرى تصميم وتنفيذ برج تعادل للسيطرة على تسرب الكلور بالمحطة، وعمل منظومة صيانة وقائية وعلاجية لجميع أجزاء المحطة تعمل من خلال برنامج mp2، واستكمال جميع أجهزة القياس اللازمة للمحطة لضمان جودة المياه حسب معايير وزارة الصحة، مع تدريب المشغلين على نظام التشغيل المثالي.

عدد محطات المياه الحاصلة على الشهادة

وأشار إلى أن عدد المحطات الحاصلة على الشهادة حاليًا بلغ 15 محطة مياه وصرف، « منذ تولي المهندس محمد سعيد نشأت رئاسة الشركة، وهو يولي اهتمامًا كبيرًا لتجهيز وتأهيل جميع محطات الشركه للحصول على شهادة T.S.M»، مشيدًا بجهود العاملين ودورهم المتميز وتفانيهم في العمل، مقدمًا الشكر لكافة العاملين ممن ساهموا في حصول المحطة على الشهادة.