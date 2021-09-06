تفاصيل الزيادة السنوية في مصاريف المدارس الخاصة

قال بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن هناك قرار منذ وجود التعليم الخاص في مصر يعمل على زيادة المصاريف بنسبة 25% سنويًا إذا كانت المصاريف السنوية 2000 جنيه، وإذا كانت تترواح من 2000 إلى 3000 جنيه ستكون نسبة الزيادة 20%، وإذا كانت مصاريف المدرسة تترواح من 3000 إلى 5000 جنيه بنسبة 15%، أما إذا كانت المصاريف من 5000 جنيه إلى 10000 جنيه ستكون الزيادة 10% وأكثر من 10 آلاف جنيه ستكون الزيادة 7% فقط.

التوجه للإدارة التعليمية لمعرفة الزيادة

وأضاف «علام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صالة التحرير» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن أي شخص يمكنه التوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها لمعرفة نسبة الزيادة السنوية، مبينًا أن مصاريف الأتوبيس اختيارية، لافتا إلى أنه أثناء جائحة فيروس كورونا في عامها الأولي جرى إرجاع 25% من مصاريف الأتوبيس.

دفع المصاريف عن طريق تطبيق

وأوضح رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن معظم المدارس الخاصة العربي واللغات لا تضم مرحلة ما قبل الحضانة، ولكنها توجد في بعض المدارس الدولية، لافتا إلى أن دفع المصاريف يكون عن طريق تطبيق يجرى الإعلان عنه في كل مدرسة، وإذا طلب الطالب استرداد الأموال يحصل عليها والده.

التابلت مجاني في كل المدارس

وأكد رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أنه لا يوجد مدرسة تطلب أكثر من المصاريف المدرسية، ويجب أن تكون خدمة للطالب وبإيصال رسمي، موضحًا أن التابلت «مجانًا»، ولا يحق لأي مدرسة بيعه للطلاب.