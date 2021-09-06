طمأن الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، طلاب الثانوية العامة الذين سيخوضون عملية التنسيق المرحلة الثالثة.

وذكر أنه لا تزال أمامهم فرصة كبيرة في الجامعات المصرية، سواء لطلاب شعبة علمي علوم أو رياضة، أو الشعبة الأدبية.

وناشدهم في الوقت ذاته بالدخول على مواقع المعاهد العليا المتاحة إذ تمنح المعاهد العليا شهادات معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وعدد ليس بسيط من هذه المعاهد قد حصل على شهادة الجودة من الهيئة القومية للجودة.

متحدث «التعليم العالي» يوجه مناشدة لخريجي الثانوية بشأن المعاهد العليا

ناشد «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، الطلاب بالتركيز على التخصص الذين يرغبون في الالتحاق به، « لو عندكم تخصص معين ولم تتمكنوا من الالتحاق به في الجامعات الحكومية، ادخلوا وشوفوا برامج المعاهد العليا، ومدى اتاحتها لهذا التخصص الذي ترغبون فيه»، موضحًا في الوقت ذاته أن انخفاض المجاميع أدى إلى انخفاض الحد الأدنى سواء في الجامعات الحكومية أو الجامعات الأهلية وكذلك الجامعات الخاصة.

الجيل الحالي يُعد جيل رقمي قادر على الوصول للمعلومة

أشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن هناك إقبال من قبل الطلاب على الجامعات الأهلية والخاصة، وهناك توسع للدولة في إنشاء مؤسسات تعليم عالي، فتم إنشاء عدد من الجامعات الأهلية بمستوى دولي، فالجامعات الأهلية لديها عشرات البرامج المتميزة وفرص تعليم واعدة، وشراكات مع جامعات دولية مرموقة.

وأكد، «رصدنا دخول عدد كبير من الطلاب على المواقع الالكترونية للجامعات الأهلية، للتعرف على البرامج وإمكانيات هذه الجامعات، فالجامعات الأهلية عقدت 7 اختبارات حتى الآن لاستقبال طلابها، الجيل الحالي هو جيل رقمي وقادر على الوصول للمعلومة، ويقرر بنفسه البرنامج الدراسي».