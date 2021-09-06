لاستعادة حق «قتيل غبريال».. «معلمين إسكندرية» تتخذ إجراءات جديدة

اتخذ مجلس نقابة المعلمين بالإسكندرية عدة إجراءات من أجل استعادة حق «حسن جوهر»، معلم اللغة العربية، الذي لقى مصرعه قبل أيام، على يد «بلطجي»، يُدعى «احمد أ.»، الشهير بـ«حمادة»، بعدما قام الأخير بطعن الأول على مقهى في منطقة «غبريال»، شرق الإسكندرية.

مطالبة النقابة العامة بالتدخل لمساعدة أسرة معلم الإسكندرية

وقال أيمن خالد، عضو نقابة المعلمين بشرق الإسكندرية، إنه تمت مطالبة النقابة العامة بضرورة التدخل والحضور للإسكندرية، ومساعدة اسرة المعلم حسن جوهر، معلم اللغة العربية، وتعيين محامين للدفاع عن حق الزميل الراحل وأسرته، لاستعادة حق زميلهم المتوفي، والحفاظ على حقوق الأسرة.

«معلمين الإسكندرية» تساند أبناء المعلم القتيل

واضاف «خالد» قائلاً لـ«الوطن» أنه تم توجيه لجنة من نقابة المعلمين، تمثلت في كل من «أيمن خالد، وأسامة محمود، ومحمد وجدي»، إلى منزل المعلم الراحل حسن جوهر، معلم اللغة العربية، وتم تحديد الأوارق المطلوبة، للحفاظ على حق المعلم الراحل.

إجراءات لاستعادة حقوق معلم اللغة العربية بالإسكندرية

وأوضح أنه تم مقابلة أبناء المعلم القتيل، وتم الاتفاق على سرعة إنجاز الأوراق بأنفسهم مع أولاد المعلم الراحل، لسرعة صرف مستحقاتهم، بالإضافة إلى السعي وراء استرداد حقه، بالمطالبة بأقصى عقاب للجاني.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالنقابة العامة فقد تم عرض الموضوع علي المسؤولين بالقاهرة لسرعة انجاز كل الحقوق ومراعاة الظرف الصعب.

عضو المعلمين يصف المعلم الرحل: «شهيد الأخلاق»

وأكد أن النقابة الفرعية للمعلمين في شرق الإسكندرية، إضافة إلى فرع النقابة بالقاهرة قد أعلنتا التضامن كلياً، وبكل الوسائل لمتابعة حق معلم اللغة العربية، مؤكداً أنه يجب أن يعاد النظر في موضوع «البلطجة»، لأنها ليست المرة الأولى.

واعتبر عضو نقابة المعلمين أن المعلم الراحل يُعد «شهيد الأخلاق»، نظراً لأنه تحرك من وازع القيم والأخلاق ووقف في مواجهة «البلطجي» خلال سبه للمتواجدين، ما ترتب على ذلك أنه دفع حياته ثمناً لذلك.