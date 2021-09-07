حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 7-9-2021 مهنيا وعاطفيا

الصدق والعواطف الجياشة من أبرز صفات برج الحوت، الذين يخلصون لعائلتهم لأبعد حد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر في مواجهة برجك يصيبك بالعصبية والتوتر سريعا.. سيطر على أعصابك وانتبه لحقوقك، ولا تنتظر من الآخرين أن يكون لهم نفس أولوياتك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق وتشغلك ألغاز تحيرك، لكن ينصحك الفلك بتجنب القسوة في حواراتك مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.