«التنمية المحلية» توجه إنذارًا لرؤساء أحياء بالقاهرة والقليوبية بسبب تدني النظافة

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنذارًا لرؤساء الأحياء بالقاهرة والقليوبية بشأن ملف النظافة والإشغالات، مطالبًا إياهم بمتابعة ملف النظافة ورفع الاشغالات على مدار اليوم وعدم التراخي فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، وذلك بعد قرار وزير التنمية المحلية بنقل رؤساء أحياء الشرابية وطرة والمعصرة بالقاهرة وشرق شبرا الخيمة بالقليوبية، بسبب تدني مستوى النظافة وكثرة الإشغالات في دوائر عملهم بالأحياء.

صرف مكافأة مالية لـ 3 رؤساء أحياء بالقاهرة

كما قرر «شعراوي» صرف مكافأة مالية لـ3 رؤساء أحياء بالقاهرة، وهم: « رؤساء باب الشعرية، وحي غرب القاهرة، والزيتون»، للارتقاء بمستوى النظافة، إذ تشهد محافظة القاهرة حاليًا تركيزا على منظومة النظافة الجديدة، وإدخال شركتين تتوليان أعمال النظافة للشوارع والميادين والجمع السكني في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، موضحًا أنه يجرى البدء فى حي مصر الجديدة وغرب القاهرة بداية من الشهر الجاري، وذلك فى إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رضاهم عنها.

تنقلات بـ7 محافظات

وأصدر «شعراوي» حركة تنقلات بـ7 محافظات شملت: (القاهرة، الوادي الجديد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، القليوبية، كفر الشيخ والمنيا)، تضمنت 16 قيادة محلية من رؤساء الأحياء والمدن، كما جرى نقل 3 من رؤساء المدن والمراكز بـ( أسيوط، بني سويف وكفر الشيخ) إلى عمل إداري بدواوين عموم محافظات (سوهاج، الإسكندرية والجيزة)، وذلك لتدني مستوى الأداء ومتابعة المهام المكلفين بها.

تقييم قيادات المحليات

وفيما يتعلق بتقييم قيادات المحليات، أشار «شعراوي» إلى استمرار الوزارة في إجراءات تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بمختلف المحافظات، مع الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية لتشجيع العاملين بالإدارة المحلية على الأداء ومحاسبة المقصرين من خلال نقلهم إلى وظائف إدارية بعيدًاعن مجال خدمة المواطنين.

وناشد «شعراوي» رؤساء الأحياء التواجد بين المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها، والتعامل معهم باعتبار ذلك عاملا أساسيا للتقييم إلى جانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.