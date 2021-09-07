إيمي سمير غانم لوالديها الراحلين: أنتوا مسافرين لحد ما أشوفكم

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» لوالديها الراحلين، الفنان سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

وكتبت إيمي عبر حسابها: «يا أجمل وأطيب وأخف دم أب وأم شافتهم عينيا، انتوا بالنسبة لي مسافرين تصوروا وراجعين، لحد ما أشوفكم تاني وأفضل برده تحت رجليكوا، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها».

واختتمت «الله يرحمكم ويغفر لكم ويتقبل دعواتي أنا ودنيا ليكوا، بحبكم للأبد».

إيمي سمير غانم تزور قبر والديها كل جمعة

إيمي سمير غانم تزور كل جمعة، قبر والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، بعد وفاتهم متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

كما تحرص إيمي منذ وفاة والديها، على نشر أدعية لهم عبر السوشيال ميديا، وكان آخر دعاء نشرته منذ أيام عبر صفحتها الخاصة على «إنستجرام»، قائلة: «اللهم ارحم والداي سمير غانم ودلال عبدالعزيز، واغفر لهما وآنس وحشتهما، ووسع قبرهما، اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم ارحمهما رحمة تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبرهما في نور دائم لا ينقطع، واجعلهما في جنتك آمنين مطمئنين يا رب العالمين، اللهم افسح لهما في قبرهما مد بصرهما».

وأضافت: «اللهم افرش قبرهما من فراش الجنة، اللهم ارحمهما، ولا تطفئ نور قبرهما، اللهم ارحمهما بقدر ما تمنيت لهما البقاء، اللهم أذقهما من النعيم ما وعدت به المؤمنين الصابرين، اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعلهما في نعيم دائم غير منقطع، ووسع مدخلهما».