الوسط الفني يدعم إيمي سمير غانم بعد رسالتها لوالديها: ربك هو السند

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على دعم إيمي سمير غانم، بعد منشورها الذي نشرته عبر موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، وجهت خلاله رسالة لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، قائلة «عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم آمان غير عادي.. لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله».

وانهالت التعليقات من عدد من الفنانين، على منشور زميلتهم الفنانة، كنوع من الدعم لها، حيث قالت الإعلامية بوسي شلبي «يا حبيبتي رب العالمين هو الأمان وربنا معاكي».

وعلقت شيماء سيف قائلة «ربنا يقويكي ويخليلك دودي ويحفظكم من كل شر، وتفضلوا طول العمر سند وفي ضهر بعض».

وقالت ميريهان حسين «ربنا يصبر قلبكو ويهون عليكو يارب والأمان هو ربنا ياحبيبتي وكلنا هنروحله».

وعلقت الفنانة حنان ترك قائلة: «ربنا يرحمهم ويسكنهم الفردوس الأعلى، ويربط على قلبكم ويرزقكم برؤية تطمنكم حبيبتي».

وقالت المطربة أمينة: «الله يرحمهم ويحسن إليهم، ربك السند والضهر والأمان، ربنا حنيته ورحمته أوسع، الله يصبركم ياحبايبي على قد غلاوتهم».

وعلقت سوسن بدر قائلة، «الله يرحمهم ويصبركم… ادعلهم واطلبي من ربنا يقويكي ويقدرك على الرضا بقضائه ياحبيبتي».

زيارة إيمي ودنيا لقبر والديهما كل جمعة

وتحرص كلا من دنيا وإيمي سمير غانم على زيارة قبر والديهما بشكل مستمر كل جمعة، والدعاء لهما وقراءة القران وتوزيع الصدقات على أرواحهما.

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز، عن عمر يناهز 61 عاما، بعد إصابتها بمصاعفات فيروس كورونا، والتي استمرت معها 3 أشهر، لترحل متأثرة بالمرض داخل أحد المستشفيات الكبرى.

أما الفنان سمير غانم فقد رحل عن عالمنا بعد صراع قصير مع مضاعفات فيروس كورونا والذي أدى إلى إصابته بفشل كلوي وتم إجراء عدد من جلسات الغسيل الكلوي له إلا أن وافته المنية.