بزيادة وصلت لـ50 ألف جنيه.. قائمة أسعار «تويوتا كورولا 2022»

أرتفعت أسعار عدد كبير من السيارات «الملاكي» موديل العام الجديد 2022 خلال الفترة الأخيرة تحت مسمى ظاهرة «الأوفر برايس» بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب على الموديل؛ ومن ضمن القائمة طراز «تويوتا كورولا موديل 2022» حيث ارتفعت أسعارها بزيادة تراوحت ما بين 25 ألف وحتى 50 الف جنيه، حسب المُعلن من عدد من الموزيعين للعلامة التجارية.

ترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية لطراز «تويوتا كورولا موديل 2022» لشهر سبتمبر الجاري.

-تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 387 ألف جنيه، بدلا من السعر الرسمي 337 ألف جنيه .

الفئة الثانية بسعر 422 ألف جنيه، بدلا من 372 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 437 ألف جنيه، بدلا من 397 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 482 ألف جنيه، بدلا من 457 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 472 ألف جنيه، بدلا من 497 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سى سي، ينتج قوة 120 حصان، وعزم دوران 154 نيوتن/ متر.

جدير بالذكر، أن التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «الأميك» كشف عن تصدر طراز «تويوتا كورولا» قائمة السيارات الأكثر تسويقا داخل السوق المحلي خلال الفترة من شهر يناير وحتى يوليو الماضي، بعدما تمكنت من تسويق 9 آلاف و555 مركبة.

وأوضح التقرير حصول طراز «نيسان صنى» على المرتبة الثانية مسجلة بيع 9 آلاف و337 سيارة، أعقبتها «كيا سبورتاج» فى المركز الثالث بواقع 7 آلاف و794 مركبة؛ في المقابل، صعدت «فيات تيبو» للمرتبة الرابعة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا في مصر، بعدما تمكنت من تسويق 7 آلاف و323 سيارة، أعقبتها «إم جى 5» في المركز الخامس بإجمالي بيع 7194 وحدة.