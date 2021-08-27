تعرف على المواصفات والتجهيزات الخاصة بها.. قائمة أسعار «تويوتا فورتشنر 2022»

أعلن الوكيل المحلي للعلامة اليابانية « تويوتا»، مؤخرا، ارتفاع أسعار سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2022، داخل السوق المحلي، بزيادة وصلت إلى 10 آلاف جنيه على جميع الفئات المتاحة.

ويرصد «الوطن» قائمة الأسعار الرسمية للطراز الجديد من سيارة تويوتا «فورتشنر موديل 2022» بعد زيادة أسعارها، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة.

أسعار تويوتا فورتشنر 2022 بعد الزيادة

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية، متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين:

- الفئة الأولى بسعر 795 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 945 ألف جنيه.

مواصفات فورتشنر كورولا 2022

- تتوافر طراز «تويوتا فورتشنر» عبر إصدارين في السوق المحلية:

- الإصدار الأول، يعتمد على محرك رباعى الأسطوانات، سعة 2.7 لتر 2700 سى سي، ينتج قوة قدرها 163 حصان، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة في تلك النسخة على منظومة الجر الخلفي للعجلات.

- تتسارع من وضع الثبات، حتى سرعة 100كم/ ساعة، في غضون 12.4 ثانية.

- تستهلك متوسط 10.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- الإصدار الثاني، يعتمد على محرك سداسي الأسطوانات، سعة 4.0 لتر 4000 سي سي، ينتج قوة قدرها 234 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 376 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة في تلك النسخة على منظومة الجر الكلي.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100كم/ ساعة في غضون 9.4 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 12 لترا من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تتوافر السيارة بأبعاد «4795 ملم الطول، 1855 ملم العرض، 1835 ملم الارتفاع، 2745 ملم طول قاعدة العجلات».

- تتوافر السيارة بعدة مواصفات وتجهيزات للأمان من بينها: نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم بثبات السيارة VSC، ونظام الحد من انزلاق السيارة جانبيا عند المنعطفات أو أثناء المناورة في حالات الطوارئ على الطرق الزلقة، ونظام التحكم في الجر TRC Traction Control، لمساعدتها على تحقيق ثبات وأداء تحكم استثنائي، شاشة نظام المعلومات قياس 4.2 بوصة، أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

- تأتي الفئتان بمصابيح أمامية وخلفية LED مع مصابيح ضباب LED.

- تدخل السيارة ضمن منافسة شرسة مع عدد من الطرز داخل السوق المحلي من بينها: (هوندا CR-V، و فولفو XC40، وds7، و أودي Q3، و سكودا كودياك).